Головне за день. Четвер, 2 червня

Вуличні бої в Сєвєродонецьку, зброя з Люксембургу, перерване мовчання Меркель та виставка світлин Макса Левіна в Іспанії. Яким запам’ятається 99-й день повномасштабної війни.

У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Криворізькому напрямку окупанти підірвали мости в районах Давидів Брід і Велика Олександрівка. На Харківському напрямку ворог зосередився на утриманні зайнятих рубежів, стримуванні просування наших військ у бік державного кордону.

Основна мета Росії – встановлення повного контролю над Донецькою і Луганською областями – лишається без змін, зазначають у Генштабі.

У декількох бомбосховищах під хімзаводом "Азот" у Сєвєродонецьку переховуються від обстрілів близько восьми сотень жителів.

За словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у сховищах є також діти, але їх небагато.

У Генштабі також інформують, що в Білорусі проводять мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з Україною районах. З території цієї держави все ще зберігається загроза завдання росіянами ракетних та авіаційних ударів.

Про ситуацію на інших напрямках – у нашій новині.

У Генштабі назвали основні пріоритети РФ – позбавлення України виходу до морів та зрив постачання техніки зі Заходу. Передбачається концентрація зусиль на окремих ключових напрямках, зокрема на сході та півдні України. Мета Путіна незмінна – знищення України як держави.

Про це повідомив ЗСУ Олексій Громов 2 червня.

"Хочу наголосити, що, незважаючи на потужні зусилля, противнику вже понад три місяці не вдається досягти цілей своєї так званою операції. Проте нам не на часі розслаблятися. ЗСУ та інші складові сил оборони роблять все можливе і неможливе для стримування противника", – наголосив на брифінгу заступник начальника Головного управління Генштабу Олексій Громов.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" завдяки артилерії знищено командно-спостережний пункт російських загарбників.

Українські захисники ліквідували понад три десятки окупантів і ворожу техніку на додачу.

Словаччина надішле Україні вісім самохідних гаубиць Zuzana 2. Залежно від типу боєприпасів, ці гаубиці можуть вражати цілі на відстані 40-50 кілометрів.

Від Швеції Україна отримає протикорабельні ракети і протитанкову зброю, загальна сума військової допомоги становитиме понад 95 млн євро.

З Австрії в Україну прибули 11 одиниць пожежної та рятувальної техніки і п'ять реанімобілів. Допомогу передали екстрені служби Відня.

Президент Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Люксембургу та подякував за історичне рішення надати Україні зброю.

"На відміну від інших держав, Люксембург не має великих військових складів чи значних оборонних виробництв. Але ви проявили солідарність масштабу великої нації та надали оборонну допомогу вчасно й без зайвої бюрократії, як і належить людям з великою душею. Ви довели, що ваш потенціал – потужніший, ніж у декого з тих, хто залишився слабким навіть попри значно більший географічний масштаб. Я вдячний вам і за участь у санкційному тиску на Росію", – зазначив Зеленський.

Президент України також виступив перед учасниками Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC у Братиславі і закликав їх відповісти на створені Росією виклики та небезпеки.

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу ухвалено.

До цього пакету включили часткове нафтове ембарго проти РФ, однак виключили – на вимогу вередливої Угорщини – санкції проти предстоятеля РПЦ Кирила.

Майже 460 дітей, депортованих із Маріупольського та Волноваського районів, тримають у Ростовській області та біля Санкт-Петербургу.

За словами мера Маріуполя Петра Андрющенка, з українських дітей "намагаються швиденько зробити громадян Росії" і водночас спрощують процедуру їх усиновлення росіянами. Тому з часом знаходити українських дітей у Росії буде все важче, адже навіть росіяни не ведуть їх обліку.

З 1 липня уряд Польщі припинить виплачувати допомогу в розмірі 40 злотих на день (близько 300 гривень) на харчування та ночівлю біженців з України. Винятки робитимуть для неповнолітніх осіб, вагітних та жінок з багатьма дітьми.

"Ми переконані, що багато осіб у Польщі можуть стати самостійними і адаптуватися", – заявив заступник голови МЗС Польщі і представник уряду в справах біженців Павел Шефернакер.

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Нагадаємо, раніше геноцидом війну в Україні, крім нашої держави, визнали Естонія, Латвія, Канада, Польща, Литва та Чехія.

Туреччина надасть безпілотник "Байрактар", на який для України збирали кошти литовці, безкоштовно.

Зібрані нашими литовськими друзями кошти підуть на закупівлю необхідних для безпілотника боєприпасів, а решту використають для підтримки України.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, порушивши майже тримісячну мовчанку, публічно заявила про підтримку України.

Меркель назвала вторгнення Росії варварською війною та зазначила, що її солідарність – з Україною.

Легенда світового футболу 81-річний бразилець Пеле (Едсон Арантіс ді Насіменту) закликав президента Росії Путіна припинити війну в Україні.

"Немає абсолютно ніякого виправдання для цього насильства, що триває. Цей конфлікт жахливий, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху і ненависті", – йдеться у відкритому листі Пеле до Путіна. "Можливість припинити його (конфлікт, - ред.) – у ваших руках, тих, які я тиснув під час нашої останньої зустрічі у Москві в 2017 році", – додав Пеле.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), попри звернення України, не виключатиме Росію зі свого складу.

ЮНЕСКО виключає можливість позбавлення РФ членства в організації, поки ця держава є учасницею ООН.

Нагадаємо, раніше ЮНЕСКО відмовилось проводити червневу сесію в російському місті Казані, мотивуючи відмову неможливістю провести 45 сесію Комітету всесвітньої спадщини ні в Казані, ні під головуванням Росії, поки остання знищує в Україні "видатні універсальні цінності".

В іспанському парламенті сьогодні, 2 червня, відкрили виставку робіт загиблого на війні з РФ фотографа, документаліста Макса Левіна. Макс Левін багато років співпрацював з Lb.ua, а також з іншими українськими і світовими виданнями.

"Макс Левін загинув від рук окупантів на Київщині. Він до кінця виконував свій професійний обов'язок, фіксуючи руйнування і жахіття війни, які принесли на нашу землю російські інтервенти. Макс Левін також багато знімав наших військових, які хоробро стали на захист рідної країни, нашої свободи і незалежності", - написала на своїй Facebook-сторінці заступниця спікера ВРУ Олена Кондратюк.

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