Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
ГоловнаСуспільствоВійна

Cередньому і старшому начальницькому складу ОВС збільшено граничний вік перебування на службі

Тепер в органах внутрішніх справ можна служити до 55 років.

Cередньому і старшому начальницькому складу ОВС збільшено граничний вік перебування на службі
Фото: ukrinform.ua

Кабінет міністрів збільшив для осіб середнього і старшого начальницького складу органів внутрішніх справ граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, зокрема, збільшено особам середнього і старшого начальницького складу граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, особи рядового і начальницького складу тепер зможуть розділяти відпустки на частини.

Також врегульовано порядок проходження зазначеними особами атестації та порядок тимчасового зайняття ними посад у разі надання тривалих відпусток, зокрема соціальних.

Нагадаємо, за даними заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, кількість колаборантів у лавах правоохоронних органів ледь добереться до 1%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також