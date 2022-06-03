Cередньому і старшому начальницькому складу ОВС збільшено граничний вік перебування на службі

Тепер в органах внутрішніх справ можна служити до 55 років.

Кабінет міністрів збільшив для осіб середнього і старшого начальницького складу органів внутрішніх справ граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, зокрема, збільшено особам середнього і старшого начальницького складу граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, особи рядового і начальницького складу тепер зможуть розділяти відпустки на частини.

Також врегульовано порядок проходження зазначеними особами атестації та порядок тимчасового зайняття ними посад у разі надання тривалих відпусток, зокрема соціальних.

Нагадаємо, за даними заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, кількість колаборантів у лавах правоохоронних органів ледь добереться до 1%.