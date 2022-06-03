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ЗСУ відтіснили окупантів від двох населених пунктів біля Сєвєродонецька

Ворог зазнав втрат і відійшов.

ЗСУ відтіснили окупантів від двох населених пунктів біля Сєвєродонецька
Фото: Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Збройні сили України змусили російські війська відійти від двох населених пунктів на Сєвєродонецькому напрямку.

Про це 3 червня повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За його словами, українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити селища Метьолкіно та Білогорівка.

"Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії в житлових кварталах центральної частини міста Сєверодонецька. При цьому також зазнає втрат. Наразі активні бої продовжуються", – сказав Мотузяник.

Він також повідомив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ запобігають спробам противника відтіснити українські війська з позицій і створити умови для подальшого наступу.

Нагадаємо, минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках було відбито п’ять атак ворога, знищено п’ять танків, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони збили три БПлА типу “Орлан-10”. На інших напрямках російські окупанти теж зазнали відчутних втрат.

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