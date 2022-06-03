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Буча і Кайкаш підписали меморандум про співпрацю, - посольство

Документ підписали представники муніципалітетів обох міст 3 червня.

Буча і Кайкаш підписали меморандум про співпрацю, - посольство
Фото: Пресслужба посольства України в Португалії

Українське місто Буча і португальське Кайкаш поглиблюватимуть співпрацю.

Про це повідомили в українському посольстві у Португалії.

3 червня муніципалітети Кайкашу та Бучі підписали Меморандум про наміри.

Як зазначили в посольстві, цим офіційним документом "міста заявили про свої плани зміцнити дружбу та співпрацю". 

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, який взяв участь у заході, подякував на гуманітарну допомогу для України, зокрема - для жителів Бучі. 

Надаємо, латвійське місто Юрмала, яке приймає українських біженців, може стати побратимом Нетішина.

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