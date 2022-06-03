Українське місто Буча і португальське Кайкаш поглиблюватимуть співпрацю.

Про це повідомили в українському посольстві у Португалії.

3 червня муніципалітети Кайкашу та Бучі підписали Меморандум про наміри.

Як зазначили в посольстві, цим офіційним документом "міста заявили про свої плани зміцнити дружбу та співпрацю".

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, який взяв участь у заході, подякував на гуманітарну допомогу для України, зокрема - для жителів Бучі.

Надаємо, латвійське місто Юрмала, яке приймає українських біженців, може стати побратимом Нетішина.