Українське місто Буча і португальське Кайкаш поглиблюватимуть співпрацю.
Про це повідомили в українському посольстві у Португалії.
3 червня муніципалітети Кайкашу та Бучі підписали Меморандум про наміри.
Як зазначили в посольстві, цим офіційним документом "міста заявили про свої плани зміцнити дружбу та співпрацю".
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, який взяв участь у заході, подякував на гуманітарну допомогу для України, зокрема - для жителів Бучі.
Надаємо, латвійське місто Юрмала, яке приймає українських біженців, може стати побратимом Нетішина.