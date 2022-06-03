​Захисникові Маріуполя Дмитру Козацькому присудили спецнагороду престижної польської фотопремії

Перемогла на конкурсі світлина фоторепортера The Washington Post Войцєха Гжендзінського, яка теж стосується війни в Україні.

Захисник Маріуполя Дмитро Козацький ("Орест") отримав спеціальну нагороду престижної польської фотопремії Grand Press Photo 2022, повідомляє "Укрінформ".

Журі присудило відзнаку за світлини з оточено російськими окупантами Маріуполя.

За словами голови фундації Grand Press Вероніки Міровської, усі вірять, що "Орест" "отримає цей диплом особисто під час конкурсу в наступному році".

"Ми чекатимемо на нього, живого і здорового", - наголосила Міровська.

Перемогла на конкурсі світлина фоторепортера The Washington Post Войцєха Гжендзінського, яка теж стосується війни в Україні.

На фото зображено українку Ірину Манюкіну, котра грає на фортепіано у своїй зруйнованій від вибуху авіабомби квартирі в Білій Церкві.

Лауреатами польської нагороди стало ще декілька фоторепортерів, які теж надіслали на конкурс світлини, зроблені під час російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 20 травня Дмитро Козацький виклав у соцмережі останнє фото з заводу "Азовсталь". Він наголосив, що поки перебуватиме в полоні, залишить "фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно".