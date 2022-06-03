Восьмирічний автор легендарного "Маріупольського щоденника" виїхав у Запоріжжя

Двоє поранених дітей, їхня поранена мати та бабуся вже в безпеці.

Восьмирічний хлопчик Єгор з Маріуполя, який вів щоденник про жахи оточення і окупації міста росіянами, зумів з родиною вирватись до Запоріжжя.

Про це повідомив його родич, фотограф Євгеній Сосновський, передає Бі-бі-сі.

"Вони це зробили! Той самий хлопчик, який написав свій "Маріупольський щоденник", та його сім'я на 100-й день війни змогли виїхати з окупованого Маріуполя! Двоє поранених дітей, їхня поранена мати та бабуся вже в безпеці і зараз у Запоріжжі!" - повідомив Сосновський.

На початку травня він оприлюднив фото щоденника 8-річного хлопчика Єгора, який вів записи в підвалі розбомбленого Маріуполя. У словах дитини описаний весь жах війни, яку він бачив на власні очі. Ці фото розійшлися в соцмережах сотнями перепостів та зібрали безліч коментарів українців.

У щоденнику маленький Єгор розповідав про буденні події, інколи - про смерті і поранення родичів. Серед тексту є й малюнки хлопчика. На них святкування дня народження, палаючі будинки, трупи, люди зі зброєю і танки.

Нагадаємо, раніше фотограф Євген Сосновський показав життя маріупольців під час бойових дій у місті.