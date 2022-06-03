Росія втратила в Україні вже близько 30 950 військових

Станом на 3 червня Збройні сили України знищили близько 30 950 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 червня орієнтовно склали:

особового складу - близько 30950 (+100) осіб;

танків - 1367 (+4);

бойових броньованих машин - 3366 (+12);

артилерійських систем - 661 (+14);

РСЗВ - 207 (+0);

засоби ППО - 95 (+0);

літаків- 210 (+0);

гелікоптерів - 175 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14);

крилаті ракети - 121 (+1);

кораблі /катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2329 (+4);

спеціальна техніка - 51 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, два танки та два гвинтокрили.