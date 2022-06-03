Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила в Україні вже близько 30 950 військових

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Росія втратила в Україні вже близько 30 950 військових

Станом на 3 червня Збройні сили України знищили близько 30 950 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 30950 (+100) осіб;
  • танків - 1367 (+4);
  • бойових броньованих машин - 3366 (+12);
  • артилерійських систем - 661 (+14);
  • РСЗВ - 207 (+0);
  • засоби ППО - 95 (+0);
  • літаків- 210 (+0);
  • гелікоптерів - 175 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14);
  • крилаті ракети - 121 (+1);
  • кораблі /катери - 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2329 (+4);
  • спеціальна техніка - 51 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, два танки та два гвинтокрили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також