Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

По населених пунктах ворог не влучив.

У Дніпропетровській області ніч минула майже спокійно.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Учора пізно ввечері ворог поцілив по території Апостолівської громади, вночі – по Зеленодольській.

“По населених пунктах не влучив. Після вчорашніх обстрілів та негоди в декількох прикордонних селах Криворізького району зникло електропостачання. Подяка працівникам ДТЕК, які вже частково його відновили. Роботи тривають”, – зазначив він.

Окрім цього, на деяких ділянках Криворізького напрямку окупанти активізували ведення повітряної розвідки та намагалися проводити штурмові дії.

“Але отримали від наших захисників відсіч і відступили на зайняті раніше позиції”, – додав Лукашик.

Станом на цю хвилину окупаційних військ на Дніпропетровщині немає. Ситуація контрольована, у громадах області все спокійно, сказав голова ДОР.

Нагадаємо, 2 червня росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії, поранено маму та двох дітей. Окупанти завдали ударів по Зеленодольській громаді.