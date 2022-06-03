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Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

По населених пунктах ворог не влучив.

Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині
Фото: Валентин Резніченко в Telegram

У Дніпропетровській області ніч минула майже спокійно.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Учора пізно ввечері ворог поцілив по території Апостолівської громади, вночі – по Зеленодольській. 

“По населених пунктах не влучив. Після вчорашніх обстрілів та негоди в декількох прикордонних селах Криворізького району зникло електропостачання. Подяка працівникам ДТЕК, які вже частково його відновили. Роботи тривають”, – зазначив він.

Окрім цього, на деяких ділянках Криворізького напрямку окупанти активізували ведення повітряної розвідки та намагалися проводити штурмові дії. 

“Але отримали від наших захисників відсіч і відступили на зайняті раніше позиції”, – додав Лукашик.

Станом на цю хвилину окупаційних військ на Дніпропетровщині немає. Ситуація контрольована, у громадах області все спокійно, сказав голова ДОР.

Нагадаємо, 2 червня росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії, поранено маму та двох дітей. Окупанти завдали ударів по Зеленодольській громаді.

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