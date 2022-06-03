Росія використовує цивільні кораблі для прикриття військових

Окупанти виводять на рейд Севастополя судна торгівельного флоту з вимкненими системами ідентифікації.

Командування Чорноморського флоту Росії використовує цивільні кораблі для прикриття військових.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

“Керівництво ЧФ РФ почало застосовувати відому з 2014 року підступну російську “тактику”, але тепер вже й на морі”, – йдеться у повідомленні.

Військові злочинці виводять на рейд Севастополя судна торгівельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх, як цивільних суден.

“Ховаючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу “Калібр”, – додали у ВМС.

Нагадаємо, директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко повідомив, що Росія фактично тримає в полоні 84 морські судна, на яких перебувають близько 450 моряків.