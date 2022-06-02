Російські окупанти вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

За сьогодні, 2 червня, росіяни вбили ще трьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули двоє жителів Авдіївки та один у Старому Каравані.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, - повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, Херсонська обласна прокуратура проводить досудове розслідування вбивства російським окупантом українського подружжя.

Раніше повідомлялось, що 30 травня 2022 року внаслідок обстрілів міста Святогірськ було завдано руйнування Свято-Успенській Святогірській Лаврі. Загинули двоє монахів цієї обителі та черниця.