Мінсоцполітики і британське посольство співпрацюватимуть для допомоги постраждалим від війни українцям

Нині у Великобританії перебуває майже 54 тисячі українських біженців, третина з яких - діти.

2 червня міністр соціальної політики України Марина Лазебна зустрілася з послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс. Сторони обговорили співпрацю для допомоги українцям, які постраждали від війни.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

За словами Лазебної, нині у Великобританії перебуває майже 54 тисячі українців, третина з яких - діти.

Сторони обговорили захист прав та інтересів українських біженців, а також створення умов для надання послуг комплексної реабілітації жінок та дітей, що постраждали від насильства та торгівлі людьми у воєнний час. Також мова йшла про започаткування міжнародної превентивної інформаційної кампанії.

Очільниця Мінсоцполітики також закликала британську сторону долучитися до відбудови пошкоджених та зруйнованих центрів комплексної реабілітації для людей з інвалідністю у Львівській, Київській та Вінницькій областях.

Як повідомили в Мінсоцполітики, під час зустрічі домовилися найближчим часом продовжити напрацьовувати конкретні шляхи співробітництва.

Нагадаємо, за даними Агентства у справах біженців ООН, внаслідок повномасштабної війни з України виїхали понад 6 млн людей.