«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
ГоловнаСуспільствоПодії

Мінсоцполітики і британське посольство співпрацюватимуть для допомоги постраждалим від війни українцям

Нині у Великобританії перебуває майже 54 тисячі українських біженців, третина з яких - діти.

Мінсоцполітики і британське посольство співпрацюватимуть для допомоги постраждалим від війни українцям
Фото: Владислав Содель

2 червня міністр соціальної політики України Марина Лазебна зустрілася з послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс. Сторони обговорили співпрацю для допомоги українцям, які постраждали від війни.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

За словами Лазебної, нині у Великобританії перебуває майже 54 тисячі українців, третина з яких - діти.

Сторони обговорили захист прав та інтересів українських біженців, а також створення умов для надання послуг комплексної реабілітації жінок та дітей, що постраждали від насильства та торгівлі людьми у воєнний час. Також мова йшла про започаткування міжнародної превентивної інформаційної кампанії.

Очільниця Мінсоцполітики також закликала британську сторону долучитися до відбудови пошкоджених та зруйнованих центрів комплексної реабілітації для людей з інвалідністю у Львівській, Київській та Вінницькій областях.

Як повідомили в Мінсоцполітики, під час зустрічі домовилися найближчим часом продовжити напрацьовувати конкретні шляхи співробітництва.

Нагадаємо, за даними Агентства у справах біженців ООН, внаслідок повномасштабної війни з України виїхали понад 6 млн людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також