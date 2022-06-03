Спроба росіян відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині успіху не мала.

Окупанти підтягнули за 40 км до Херсона 27 бойових машин піхоти-1.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ворог потерпаючи від системних контратак наших підрозділів, підтягнув та розвантажує на залізниці, в 40 км від Херсону 27 БМП-1”, – зазначили військові.

В ОК повідомили, що спроба росіян відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині успіху не мала.

“Тоді по наших позиціях було нанесено 2 авіаційних удари. Без втрат. А внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки поранено 2 цивільних осіб”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти обладнують другу та третю лінії оборони.