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Окупанти підтягнули за 40 км до Херсона 27 бойових машин

Спроба росіян відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині успіху не мала. 

Окупанти підтягнули за 40 км до Херсона 27 бойових машин
Фото: t.me/denisovaombudsman

Окупанти підтягнули за 40 км до Херсона 27 бойових машин піхоти-1.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ворог потерпаючи від системних контратак наших підрозділів, підтягнув та розвантажує на залізниці, в 40 км від Херсону 27 БМП-1”, – зазначили військові. 

В ОК повідомили, що спроба росіян відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині успіху не мала. 

“Тоді по наших позиціях було нанесено 2 авіаційних удари. Без втрат. А внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки поранено 2 цивільних осіб”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти обладнують другу та третю лінії оборони.

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