Росіяни обстріляли з артилерії Дніпропетровщину, - Резніченко

Сьогодні, 2 червня, окупаційні російські війська завдали артилерійських ударів по території Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт”, - написав Резніченко.

Внаслідок обстрілу поранені двоє дітей і їхня мама.

Також повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені. Крім того, виведені з ладу газопровід та електромережі.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 2 червня територію Покровської громади на Дніпропетровщині. На місці рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряду РСЗВ.