Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли з артилерії Дніпропетровщину, - Резніченко

Окупанти завдали ударів по Зеленодольській громаді.

Росіяни обстріляли з артилерії Дніпропетровщину, - Резніченко
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Сьогодні, 2 червня, окупаційні російські війська завдали артилерійських ударів по території Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

“Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт”, - написав Резніченко. 

Внаслідок обстрілу поранені двоє дітей і їхня мама. 

Також повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені. Крім того, виведені з ладу газопровід та електромережі. 

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 2 червня територію Покровської громади на Дніпропетровщині. На місці рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряду РСЗВ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також