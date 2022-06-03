Цьогорічна весна у Києві була холодною і сухою

Весна 2022 року увійшла у десятку найсухіших за час проведення спостережень.

Весняні місяці в Києві, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення -1,9 градусів Цельсія.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневского.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середня температура повітря за сезон у Києві склала 8,4 градусів Цельсія, що на 1 градус Цельсія нижче за середні багаторічні значення.

За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише два температурні рекорди добової температури повітря.

Найхолодніше було 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -8,6 градусів Цельсія, а найтепліше – 12 травня, коли максимальна температура піднялась до 29,2 градусів Цельсія.

При цьому кількість опадів у столиці за весну склала 87 мм. Це становить 59% кліматичної норми.

Нагадаємо, весна у Києві розпочалася ще 6 лютого – майже на місяць раніше від кліматичної норми