Стильні фотошпалери 2022: які тренди зараз у моді?

Сучасні 3д шпалери в інтер'єрі можна впевнено назвати одним з безперечних трендів. Таке покриття на стіну візуально трансформує кімнату, розширюючи простір і створюючи чаруючу ілюзію тривимірності. Вони універсальні, красиві і дуже практичні.

Стильні фотошпалери для дому мають реалістичний вигляд, викликають ефект особистої присутності в дивовижному світі. Вітчизняні виробники пропонують найрізноманітніший дизайн зображень, від фантазійних фракталів та тунелів до макрофото квітів і комах. Перед тим, як вибрати шпалери, радимо ознайомитися з «гарячими» трендами 2022 року.

Етно – територія традицій і патріотизму

Яскравим фаворитом симпатій можна назвати фотошпалери в українському стилі:

● зображення народних мотивів, вишивки

● світлини з патріотичними написами

● карта України

● фото відомих туристичних об’єктів

Великим попитом користуються репродукції робіт відомих вітчизняних художників, фотополотна з народним розписом у стилі «петриківка» і «косівський».

В однокімнатну квартиру краще замовити фотошпалери в українському стилі, які збільшують простір. Зазвичай вони виконані у світлій кольоровій гамі. А достатня площа приміщення дозволяє не так обережно ставитися до вибору кольорів, тому можна віддати перевагу і затишній пастелі, і насичено-соковитим відтінкам.

Мінімалізм – максимум зручності та простору

Даний напрямок передбачає максимальне звільнення від усього зайвого та насолоду свободою. Можливо, саме стильні фотошпалери для дому будуть єдиним яскравим елементом в інтер’єрі? Ефектно виглядають шпалери в зал у квартирі з темами:

● урбаністика (мегаполіси, культові споруди)

● тварини - казкові та реальні

● сонячне або нічне небо

● речі-символи (пісочний годинник, пір’їнка птаха щастя, коштовні кристали)

При бажанні можна замовити ексклюзивні фотошпалери на Uwalls.com.ua. Їх виконають за вашим ескізом у потрібному розмірі.

За дизайнерською спрямованістю близьким до мінімалізму є лофт, який передбачає оформлення вітальні в скандинавському стилі. Особливо будуть доречні стіни у сірому кольорі та бежеві тони. Для декору підійдуть будь-які чорно-білі та повноколірні світлини, які не конкурують з загальною атмосферою.

Еко – затишна оаза в інтер’єрі

Стиль прагне використовувати виключно природні матеріали – меблі з деревини і лози, натуральний текстиль, живі рослини. Гарні фотошпалери суттєво спрощують дане завдання та відкривають широкі перспективи для експериментів. Величні гірські водоспади, звабливі екзотичні квіти, милі пухнасті тваринки та багато інших символів матінки-природи вважаються бажаними для 3д шпалер в інтер'єрі.

Стильні фотошпалери для дому можна вважати своєрідним запрошенням до творчості та знайомством зі своїми потаємними мріями. Незважаючи на те, буде ваш дім оформлений у стилі хай-тек, етно чи класік, він має бути затишним і… рідним вашій душі.