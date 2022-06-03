В Одесі під час затримання торговців зброї один із фігурантів кинув у бік правоохоронців гранату. Поранення отримали троє оперативників внутрішньої безпеки Нацполіції.

Про це повідомляє Департамент комунікацій Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці встановили причетність 27-річного харків’янина та його 29-річної співмешканки - жительки Луганщини - до незаконних оборудок зі зброєю. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Проведено комплекс оперативних заходів та задокументовано факт продажу фігурантами автомата Калашникова, магазину до нього, патронів калібру 5,45, гранат РГД-5 та Ф-1.

Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти. Однак коли оперативники внутрішньої безпеки поліції його схопили, він дістав з кишені гранату, яка здетонувала. Від вибуху троє оперативників отримали осколчасті поранення. З травмами різних ступенів їх доставили до Одеської обласної клінічної лікарні. Наразі життю поліцейських нічого не загрожує.

Незважаючи на це, спільників затримали після проведення чергової оборудки зі зброєю на суму 29 000 гривень.

За фактом події слідчі одеської поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових злочинів за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

У зловмисника при собі було незаповнене посвідчення із зображенням герба Російської Федерації та ще одна граната.

Наразі обох фігурантів затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм буде повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя правоохоронців.

Нагадаємо, 29 квітня біля Дніпра затримали водія, що перевозив гранати і набої.