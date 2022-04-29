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Біля Дніпра затримали водія, що перевозив гранати і набої, - Нацгвардія

У військові сумці налічили 60 штук набоїв до АК-74 і дві бойові гранати із запалами.

Біля Дніпра затримали водія, що перевозив гранати і набої, - Нацгвардія
Фото: Facebook/Національна гвардія України

На одному з блокпостів поблизу Дніпра затримали водія, який перевозив у салоні гранати і набої.

Про це повідомили в Нацгвардії України.

"Під час проведення перевірки автомобіля Mercedes-Benz Vito, військовослужбовцями Національної гвардії України в салоні авто було виявлено військову сумку, в якій знаходились набої 5.45 мм до АК-74 в кількості 60 штук і дві бойові гранати із запалами", - зазначили в НГУ.

На блокпост викликали слідчо-оперативну групу. Нацгвардійці вилучили небезпечні предмети, а водія транспортного засобу затримали.

Нагадаємо, днями в Чернігівській області на блокпосту затримали ймовірного диверсанта з листом подяки від ОРЛО в телефоні.

Від початку нападу Росії 24 лютого підрозділи Національної гвардії України затримали 1733 особи, з яких 170 – представники диверсійно-розвідувальних груп.

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