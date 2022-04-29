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Внаслідок ракетного удару по Фастову госпіталізували двох людей, зруйновані два будинки

Ще десять будівель зазнали пошкоджень. 

Внаслідок ракетного удару по Фастову госпіталізували двох людей, зруйновані два будинки
Ракета у Фастові
Фото: поліція Київської області

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Фастову зруйновано два будинки, близько десяти зазнали пошкоджень.

Двоє потерпілих госпіталізовані. Про це повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook.

"28 квітня окупанти завдали два ракетних удари по території Фастівської громади. Внаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурні об’єкти, на якій виникла пожежа", – зазначили правоохоронці.

Рятувальники продовжують роботу на місці влучань.

Нагадаємо, ракети влучили у Фастів за кілька хвилин після удару по Києву. Мер Фастова повідомив, що загиблих внаслідок атаки немає. Ракета влучила в інфраструктурний обʼєкт. 

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