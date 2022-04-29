Внаслідок ракетного удару по Фастову госпіталізували двох людей, зруйновані два будинки

Ще десять будівель зазнали пошкоджень.

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Фастову зруйновано два будинки, близько десяти зазнали пошкоджень.

Двоє потерпілих госпіталізовані. Про це повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook.

"28 квітня окупанти завдали два ракетних удари по території Фастівської громади. Внаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурні об’єкти, на якій виникла пожежа", – зазначили правоохоронці.

Рятувальники продовжують роботу на місці влучань.

Нагадаємо, ракети влучили у Фастів за кілька хвилин після удару по Києву. Мер Фастова повідомив, що загиблих внаслідок атаки немає. Ракета влучила в інфраструктурний обʼєкт.