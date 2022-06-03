Головне за ніч. П’ятниця, 3 червня

Бої в Сєвєродонецьку, навчання на HIMARSах, пожежі на Харківщині та екозагроза.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що українська влада працює над виведенням обсягів постачання сучасних бойових систем на значно вищий рівень.

Сполучені Штати Америки на різних рівнях підтвердили, що Україні направляються сучасні РСЗВ HIMARS. Україна очікує також постачання зброї від інших країн.

Ба більше, українські військові вже розпочали навчання на американських РСЗВ HIMARS.

"Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни", - повідомив репортер ABC News в Пентагоні Метт Сейлер.

Перший етап навчання, як очікується, триватиме близько 3 тижнів.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що у центральній частині Сєвєродонецька тривають бої, а на Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджені на посиленні охорони державного кордону.

Про оперативну обстановку на інших напрямках – у нашій новині.

На думку голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення.

"Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, аби гнати орків з обласного центру", – зазначив Гайдай, додавши, що місто тримається.

У Генштабі також поінформували, що на Попаснянському напрямку підрозділи окупантів втратили щонайменше половину солдатів та техніки, через що "особовий склад противника деморалізований".

На жаль, ще не весь. Окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури, а в Херсоні росіяни захопили паспортні сервіси, де видають свої паспорти.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких 19 - на ліквідацію пожеж, зокрема 10 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Основ'янському районі Харкова, а також Харківському та Чугуївському районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, сільськогосподарські та складські об'єкти, хвойний ліс", - повідомила пресслужба ГУ ДСНС.

Станом на сьогодні сума збитків навколишньому середовищу України, завданих нападу Росії, перевищує 200 млрд грн.

Зафіксовані кейси щодня додаються до мобільного додатку "Екозагроза", до якого може долучитися кожен, повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Проте не всі завдані нам загарбниками збитки можна виміряти грошима. "Є такі екосистеми, які, мабуть, не відновляться ніколи або на це знадобиться сотні років, - зазначив міністр. - Якщо йдеться про згоріле дерево, яке росло 50-100 років, або випалені гектари цінних територій. І жодні кошти їх не відновлять".

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