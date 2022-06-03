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На Донеччині наразі неможливо повністю відновити водопостачання, - голова ОВА

З урахуванням постійних обстрілів такі перебої неминучі.

На Донеччині наразі неможливо повністю відновити водопостачання, - голова ОВА
Фото: krapka.club

Уже більше двох тижнів повністю відсутнє водопостачання в Слов’янську та Дружківці, частково - у Краматорську, Костянтинівці та Торецьку на Донеччині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Зупинка водопостачання пов'язана із численними пошкодженнями ліній електропередачі внаслідок бойових дій.

Учора ремонтникам вдалося відновити лінії електропередач 110 кВ Слов’янська ТЕС - Миколаївка, а разом із ними і роботу насосних станцій 1-го та 2-го підйомів каналу "Сіверський Донець-Донбас".

Однак, для відновлення водопостачання на півночі області необхідно також відновити подачу електрики на насосні станції Другого Донецького водогону. Через постійні обстріли енергетики зараз не мають змоги розпочати ремонт.

"Ми прагнемо якнайшвидше повернути воду до жителів Донеччини, але все залежить від безпекової ситуації. З урахуванням постійних обстрілів такі перебої неминучі. Тому я вкотре закликаю всіх евакуюватись. Нормальні умови для життя в нашій області зараз неможливі", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, у квітні російська артилерія пошкодила 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець - Донбас. Через це жителі окупованих районів залишилися без води.

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