Експерти Групи Єрмака-Макфола закликають ЄС ввести повне ембарго на російські енергоносії

З 24 лютого країни ЄС щодня сплачували близько 800 млн доларів за імпорт російських нафти та газу.

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії (група Єрмака-Макфола), участь у роботі якої беруть експерти та аналітики KSE Institute, закликає країни Європейського Союзу до введення повного ембарго на імпорт російських енергоносіїв та посилення санкційного тиску проти Кремля.

За даними KSE Institute, з 24 лютого країни Європейського Союзу щодня сплачували близько 800 млн доларів США за імпорт російської нафти й газу. На думку експертів Групи Єрмака-Макфола, тиск на російську економіку є необхідним для унеможливлення фінансування режимом президента Росії Володимира Путіна воєнних дій в Україні та для примушування до їхнього завершення.

Нові санкції, передбачені шостим санкційним пакетом ЄС, передбачають заборону на імпорт російської нафти морськими шляхами, відключення Сбербанку від SWIFT, блокування ще трьох російських медійних ретрансляторів та розширення персональних санкцій. Ці кроки позбавлять Росію можливості експортувати 90% нафти до країн ЄС уже до кінця 2022 року.

Водночас, затримка із запровадженням шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів та дозволила росіянам адаптуватися до нових обмежень. За час, що минув після ухвалення рішення про скорочення імпорту російських енергоносіїв, Кремль отримав десятки мільярдів нафтогазових доходів.

Група впевнена: повне нафтогазове ембарго на російські енергоносії є найбільш дієвим економічним важелем тиску для припинення російської агресії проти України. Швидке ухвалення такого рішення сприяє безболісній переорієнтації європейської економіки та підготовки до зими.

Учасники Групи Єрмака-Макфола закликають партнерів та союзників України продовжити санкційний тиск на Російську Федерацію, визнати кремлівський режим терористичним та обмежити будь-які бізнес-зв’язки з Росією. Усі наслідки повного ембарго є цілком вирішуваними, а механізми такого переходу розроблені та представлені в Дорожній карті енергетичних санкцій проти Росії.

Поєднання санкційних обмежень – повного нафтогазового ембарго та відключення всіх російських фінансових установ, включно з Газпромбанком, від глобальної системи – здатне пришвидшити завершення війни Росії проти України.

Нагадаємо, 2 червня посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, але виключили з нього патріарха Кирила.