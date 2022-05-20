Фото: Дмитро Козацький

20 травня захисник Маріуполя Дмитро Козацький (Орест) виклав у соцмережі останнє фото з заводу "Азовсталь".

Знімок військовий опублікував у Twitter.

"Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь – місце моєї смерті і мого життя", – написав Орест.

Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя. pic.twitter.com/uPa7bKyP1B — Орест (@Kozatsky_D) May 20, 2022

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, учора заступник командира "Азову" капітан Святослав Паламар (Калина) повідомив про те, що частина українських захисників усе ще на Азовсталі – триває "певна операція".

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з евакуації заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що реєструє військових, яких вивозять з Азовсталі.