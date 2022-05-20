Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
"Український свідок" показав наслідки форсування росіянами річки Сіверський Донець
"Український свідок" показав наслідки форсування росіянами річки Сіверський Донець
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу

Дмитро Козацький подякував всім за підтримку. 

Фото: Дмитро Козацький

20 травня захисник Маріуполя Дмитро Козацький (Орест) виклав у соцмережі останнє фото з заводу "Азовсталь".

Знімок військовий опублікував у Twitter.

"Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь – місце моєї смерті і мого життя", – написав Орест. 

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – йдеться в дописі. 

Нагадаємо, учора заступник командира "Азову" капітан Святослав Паламар (Калина) повідомив про те, що частина українських захисників усе ще на Азовсталі – триває "певна операція".

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

Фото: Дмитро Козацький

16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з евакуації заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що реєструє військових, яких вивозять з Азовсталі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також