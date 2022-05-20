Окупанти зруйнували 200 українських закладів освіти, – Шкарлет

Зазнала руйнувань школа у селі Катюжанка на Київщині.

Наразі проводиться аудит збитків в освітній сфері, які були заподіяні російською армією, та формується програма з відновлення закладів освіти.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Міністр долучився до онлайн зустрічі президента Володимира Зеленського на українських студентів.

"Майже 1,8 тис. закладів пошкоджені, а з них майже 200 повністю зруйновані, наразі проводиться аудит збитків та формується програма відновлення кожного дитячого садочка, школи, профтеху, коледжу та університету", – зазначив міністр.

Нагадаємо, за даними Сергія Шкарлета, на не підконтрольній Україні території перебувають близько 1000 шкіл, більшість директорів захоплених закладів освіти не співпрацюють з окупантами.