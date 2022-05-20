Після захоплення "Азовсталі" РФ перекине війська з Маріуполя на Донбас, – Міноборони Британії

Отримавши повний контроль над Маріуполем, Росія може перекинути війська, які були залучені в захопленні Азовсталі, для укріплення своїх сил на Донбасі.

Про це заявило у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Згідно з повідомленням, з металургійного заводу "Азовсталь" вийшло близько 1700 українських військових. Скільки ще захисників перебуває не об'єкті, не відомо. Оскільки з початком російської військової агресії українці Маріуполя чинили постійний опір загарбникам, російські війська потребують переоснащення та оновлення, перш, ніж їх можна буде передислокувати на Донбас.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/W938cA16hU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 20, 2022

Це потребує часу, однак російські командири зазнають тиску, щоби досягнути цілей на Донбасі. Це означає, що Росія швидко перекине ці сили на Донецький та Луганський напрямок, що буде сприяти подальшому виснаженню російської армії.

Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію евакуації заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. 53 важкопоранені бійці були відправлені в тимчасово окупований Росією Новоазовськ, ще 211 військових – у тимчасово окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

На Азовсталі залишилася частина українських захисників, які виконують завдання.