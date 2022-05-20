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Учора від російських обстрілів у Сєвєродонецьку загинули 12 людей, ще одна – в Гірській громаді

Окупанти руйнують будинки цілими вулицями. 

Учора від російських обстрілів у Сєвєродонецьку загинули 12 людей, ще одна – в Гірській громаді
Луганська область
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Російські військові 19 травня обстрілами вбили в Сєвєродонецьку 12 людей, ще одну особу – в Гірській громаді. Тільки вчора ворог зруйнував на Луганщині більш ніж 60 будинків, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай

"Руйнуються і вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як-от у Нирковому – п’ять житлових господарств підряд. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії", – зазначив він.

Гайдай додав, що штурм Сєвєродонецька успіхом для окупантів не завершився – вони відступили. Але наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновано щонайменше п’ять багатоповерхівок. 

"Не краща ситуація і в Лисичанську та містах, що поряд. Так, у Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, у Новодружеську – 14, у Привіллі – 17. На фронті за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено вісім танків, чотирнадцять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи ППО збили один БпЛА типу «Орлан-10»", – заявив Гайдай. 

Нагадаємо, у зведенні Генштабу повідомили, що росіяни ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька і Лисичанська. Штурм Сєвєродонецька для ворога закінчився втратами і відступом.

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