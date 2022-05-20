ОК "Південь": ворог обстрілює окуповані села Херсонщини та збиває свої ж ракети, щоб звинуватити ЗСУ

Напис на асфальті «Херсон – це Україна». Квітень 2022 року

У Херсонській області російські війська продовжують провокативні обстріли окупованих населених пунктів. Вони розвертають озброєння так, щоб імітувати напрямок вогню з боку ЗСУ.

Крім того, ворог ще й застосовує ППО, щоб збивати свої ж ракети і видати це за обстріл цивільних українськими захисниками. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Тим часом, Миколаївщину обстрілюють реактивними системами залпового вогню «Смерч». Ворог продовжує руйнування самого Миколаєва, його інфраструктури і виробничих спроможностей", – додали військові.

Учора підрозділи ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією виконали 91 вогневе завдання. Захисники знищили:

черговий склад боєприпасів на Херсонщині;

два танки Т-72;

самохідну артустановку та гаубицю;

дві реактивні системи залпового вогню "Град" і зенітно-ракетний комплекс "ТОР";

броньовану та автотехніку.

Кількість загарбників завдяки зусиллям ОК "Південь" скоротилася вчора ще на 40 осіб.

"На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи, а також протидія псевдомінерству. Правоохоронцями затримано жителя Миколаївщини, який напередодні поширив неправдиву інформацію про підготовку вибуху в одному з парків та кількох адмінбудівлях Одеси. Обстановка на кордоні з невизнаним Придністров’ям стабільно контрольована силами оборони. Корабельні угруповання в Чорному морі продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключене застосування і ракетних комплексів з Криму та стратегічної авіації", – підсумували у зведенні.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, Росія веде наступ у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк. На Донецькому напрямку вона активізувала наступальні та штурмові дії, щоб покращити тактичне становище. Ворог стріляв із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

При цьому вчора ворог провів невдалий штурм біля Сєвєродонецька й Авдіївки та був змушений відступити.