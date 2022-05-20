ОК "Південь": ворог обстрілює окуповані села Херсонщини та збиває свої ж ракети, щоб звинуватити ЗСУ

У Херсонській області російські війська продовжують провокативні обстріли окупованих населених пунктів. Вони розвертають озброєння так, щоб імітувати напрямок вогню з боку ЗСУ.
Крім того, ворог ще й застосовує ППО, щоб збивати свої ж ракети і видати це за обстріл цивільних українськими захисниками. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Тим часом, Миколаївщину обстрілюють реактивними системами залпового вогню «Смерч». Ворог продовжує руйнування самого Миколаєва, його інфраструктури і виробничих спроможностей", – додали військові.
Учора підрозділи ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією виконали 91 вогневе завдання. Захисники знищили:
- черговий склад боєприпасів на Херсонщині;
- два танки Т-72;
- самохідну артустановку та гаубицю;
- дві реактивні системи залпового вогню "Град" і зенітно-ракетний комплекс "ТОР";
- броньовану та автотехніку.
Кількість загарбників завдяки зусиллям ОК "Південь" скоротилася вчора ще на 40 осіб.
"На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи, а також протидія псевдомінерству. Правоохоронцями затримано жителя Миколаївщини, який напередодні поширив неправдиву інформацію про підготовку вибуху в одному з парків та кількох адмінбудівлях Одеси. Обстановка на кордоні з невизнаним Придністров’ям стабільно контрольована силами оборони. Корабельні угруповання в Чорному морі продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключене застосування і ракетних комплексів з Криму та стратегічної авіації", – підсумували у зведенні.
Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, Росія веде наступ у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк. На Донецькому напрямку вона активізувала наступальні та штурмові дії, щоб покращити тактичне становище. Ворог стріляв із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.
При цьому вчора ворог провів невдалий штурм біля Сєвєродонецька й Авдіївки та був змушений відступити.