Фінансові лідери G7 погодили надання Україні допомоги на $18,4 млрд

Фінансові лідери країн Group of 7 погодили виділення Україні $18,4 млрд на бюджетні розрахунки. Вони також заявили, що готові підтримувати Київ протягом усього часу війни з Росією і робити більше, якщо знадобиться. Про це пише Reuters із посиланням на отримане журналістами комюніке.

Учора і сьогодні міністри фінансів і керівники центральних банків США, Японії, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії (разом – G7) проводять перемовини, однією з тем яких є війна в Україні.

"У 2022-му ми мобілізували $18,4 млрд підтримки бюджету, включно з $9,2 млрд нещодавніх зобовʼязань. Ми продовжимо підтримувати Україну протягом війни та готові зробити більше, якщо буде потреба", – зазначили фінансові лідери групи.

Вони привітали рішення Єврокомісії виділити Україні кредит на 9 млрд євро і зазначили, що Європейський банк реконструкції і розвитку та Міжнародна фінансова корпорація планують підтримку ще на 3,4 млрд. Але незрозуміло, чи є ці кошти частиною схвалених $18,4 млрд.

Україні щомісяця потрібно $5 млрд, щоб забезпечити зарплати бюджетникам і роботу адміністрацій. Пакет короткострокового фінансування, який узгодили фінансові лідери G7, покриє тримісячні потреби України. Однак допомогу ще мають затвердити на рівні лідерів країн G7.

Нагадаємо, Єврокомісія вчора схвалила кредит на 9 млрд євро і запропонувала профінансувати його за рахунок позик ЄС. Також вона пропонує створити фонд невстановленого розміру грантів і кредитів для України для оплати повоєнної відбудови. За оцінкою деяких економістів, на такий проєкт необхідно від 500 млрд до двох трильйонів євро, і ця оцінка може змінитися залежно від масштабів руйнувань і тривалості війни.

Зважаючи на масштаби сум, ЄС розглядає конфіскацію заморожених російських активів і спрямування їх на фінансування реконструкції. Деякі країни, наприклад Німеччина, кажуть, що ця "ідея є цікавою, але матиме дуже хитке юридичне обґрунтування". США вважають, що нині зарано говорити про повоєнне відновлення і треба сконцентруватися на поточних бюджетних потребах України на наступні три місяці.