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Прокуратура повідомила блогеру про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ

Підозрюваний блогер називає себе головним спікером війни.

Прокуратура повідомила блогеру про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ
Фото: БелТА

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру блогеру-мільйоннику в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії Росії проти України. 

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

“Виправдовуючи поразки військових рф, блогер розповідає підписникам, що українські військовослужбовці “прикрывшись мирным населением, осуществляют военные переброски”, а гуманітарна катастрофа в окупованих росією містах “вызванная в первую очередь действиями со стороны Киева. И пока российские войска не разгромят вооруженные силы Украины, к сожалению, так всё и будет”, - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі уточнили, що 47-річний чоловік народився та тривалий час проживав у Сумах, однак з 2014 року виїхав у РФ, та на даний час здійснює поширення інформації з території держави-агресора. 

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Зазначимо, за інформацією “Детектор медіа”, мова, ймовірно, йде про блогера Юрія Подоляку.  

Нагадаємо, СБУ припинила в Києві діяльність проросійського адміністратора мережі антиукраїнських інформаційних ресурсів. РФ використовувала їх для ведення гібридної війни проти України.

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