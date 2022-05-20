У Запорізькій ОВА спростували провокацію про начебто лист до бійців прибути на концерт "95 кварталу"

"Зроблено швидкоруч, на "троєчку". Але для деяких цього виявилось достатньо, аби вивалити купу звинувачень на адресу влади", - прокоментував інцидент із "листом" речник адміністрації.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації спростували провокацію про начебто лист Олександра Старуха до військових із проханням прибути на "концерт творчого колективу студії "Квартал 95".

Про це повідомив речник ЗОВА Іван Арєф’єв.

Він оприлюднив фотокопію "листа" до командира угруповання військ "Дніпро". У ньому йдеться, що 600 військовослужбовців мають відвідати у запорізькому бомбосховищі захід для "підтримання морально-психологічного стану".

Фото: Telegram/Запорізька обласна військова адміністрація

"Вимушені спростовувати чергову примітивну провокацію. Звісно, що ЗОВА не могла та не писала такого листа. По-перше і це найголовніше - такий лист не має сенсу. По-друге: будь-який лист від адміністрації полишає ЗОВА лише на офіційному бланку. По-третє: кількість граматичних помилок в тексті. Що насамперед свідчить про зневагу авторів фейку самих до себе", - підкреслив Арєф’єв.

Він додав, що "інформаційна війна з зовнішнім агресором, на жаль, часто породжує інформаційні політичні "війнушки".

"Зроблено швидкоруч, на "троєчку". Але для деяких цього виявилось достатньо, аби вивалити купу звинувачень на адресу влади", - наголосив речник обласної адміністрації.

Нагадаємо, нині Держспецзв’язку повідомило, що розіслало українцям sms із посиланням на корисні рекомендації у воєнний період. А російські інформвійська поширили фейк, начебто ці sms - шкідливі і відкривати їх не можна.

Влада Одещини розповіла, що російські окупанти поширюють серед жителів обласного центру фейки про відсутність води після обстрілів.