Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій ОВА спростували провокацію про начебто лист до бійців прибути на концерт "95 кварталу"

"Зроблено швидкоруч, на "троєчку". Але для деяких цього виявилось достатньо, аби вивалити купу звинувачень на адресу влади", - прокоментував інцидент із "листом" речник адміністрації.

У Запорізькій ОВА спростували провокацію про начебто лист до бійців прибути на концерт "95 кварталу"
Фото: Facebook/Запорізька обласна державна адміністрація

У Запорізькій обласній військовій адміністрації спростували провокацію про начебто лист Олександра Старуха до військових із проханням прибути на "концерт творчого колективу студії "Квартал 95".

Про це повідомив речник ЗОВА Іван Арєф’єв.

Він оприлюднив фотокопію "листа" до командира угруповання військ "Дніпро". У ньому йдеться, що 600 військовослужбовців мають відвідати у запорізькому бомбосховищі захід для "підтримання морально-психологічного стану".

Фото: Telegram/Запорізька обласна військова адміністрація

"Вимушені спростовувати чергову примітивну провокацію. Звісно, що ЗОВА не могла та не писала такого листа. По-перше і це найголовніше - такий лист не має сенсу. По-друге: будь-який лист від адміністрації полишає ЗОВА лише на офіційному бланку. По-третє: кількість граматичних помилок в тексті. Що насамперед свідчить про зневагу авторів фейку самих до себе", - підкреслив Арєф’єв.

Він додав, що "інформаційна війна з зовнішнім агресором, на жаль, часто породжує інформаційні політичні "війнушки".

"Зроблено швидкоруч, на "троєчку". Але для деяких цього виявилось достатньо, аби вивалити купу звинувачень на адресу влади", - наголосив речник обласної адміністрації.

Нагадаємо, нині Держспецзв’язку повідомило, що розіслало українцям sms із посиланням на корисні рекомендації у воєнний період. А російські інформвійська поширили фейк, начебто ці sms - шкідливі і відкривати їх не можна.

Влада Одещини розповіла, що російські окупанти поширюють серед жителів обласного центру фейки про відсутність води після обстрілів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також