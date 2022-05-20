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За добу з Маріуполя у фільтраційний табір вивезли 416 осіб, - Андрющенко

З них - 46 дітей.

За добу з Маріуполя у фільтраційний табір вивезли 416 осіб, - Андрющенко
Фото: скрін відео

За добу з Маріуполя до фільтраційного табору в с. Безіменне Новоазовського району доставили 416 маріупольців. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він додав, що з с. Безіменне після фільтрації депортовано до Росії 512 людей. 

Їхнє місце спрямування із залізничного вокзалу в Таганрозі наразі встановлюється.  

Андрющенко додав, що влада працює над шляхами повернення маріупольців з РФ додому через дружні країни.

Нагадаємо, російські загарбники завершили розбирати завали маріупольського драмтеатру. Напередодні радник міського голови Маріуполя Андрющенко повідомив, що тіла загиблих з драмтеатру вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. За його словами, окупанти нарахували... 12 загиблих жителів.

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