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Селище Гостомель може стати містом, - Мельничук

Відповідний проєкт постанови на засіданні 20 травня схвалив Кабмін.

Селище Гостомель може стати містом, - Мельничук
Фото: Макс Требухов

Селище Гостомель планують віднести до категорії міст.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідний проєкт Постанови Верховної Ради  схвалив на нинішньому засіданні Кабмін.

За інформацією порталу "Децентралізація", проєкт має підтримати парламент.

З ініціативою зробити Гостомель містом виступила селищна рада, яка з відповідним листом звернулася ще 25 листопада 2021 року до Київської облдержадміністрації. Тепер у КОДА/КОВА направили відповідне звернення до уряду.

Нагадаємо, у березні Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації в смт Гостомель Бучанського району Київської області.

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