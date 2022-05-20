Селище Гостомель може стати містом, - Мельничук

Селище Гостомель планують віднести до категорії міст.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, відповідний проєкт Постанови Верховної Ради схвалив на нинішньому засіданні Кабмін.
За інформацією порталу "Децентралізація", проєкт має підтримати парламент.
З ініціативою зробити Гостомель містом виступила селищна рада, яка з відповідним листом звернулася ще 25 листопада 2021 року до Київської облдержадміністрації. Тепер у КОДА/КОВА направили відповідне звернення до уряду.
Нагадаємо, у березні Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації в смт Гостомель Бучанського району Київської області.