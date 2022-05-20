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Над вокзалом Херсона підняли прапор України

Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах.

Над вокзалом Херсона підняли прапор України
Фото: Скріншот відео

Над будівлею залізничного вокзалу окупованого Херсона підняли український прапор.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Національний прапор на вокзалі Херсона! Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон – це Україна, так було, є і буде!" - йдеться в повідомленні.

Коли саме було зняте відео, поки що перевірити неможливо.

Нагадаємо, російська армія зайшла до Херсона в перший день війни. Міські жителі від початку входження в місто окупантів постійно влаштовували мирні мітинги. Російські військові натомість їх залякували і навіть розганяли і застосовували проти них силу.

Чим живе зараз Херсон, як Росія безуспішно намагається встановити свою владу в регіоні та чому російські солдати зі зброєю бояться українців, читайте в матеріалі LB.ua "Заповідник Херсон".

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