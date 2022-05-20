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​У МЗС вивчають пропозиції Італії щодо припинення війни в Україні

Будь-яке політичне рішення має ґрунтуватися на повазі до територіальної цілісності України. 

​У МЗС вивчають пропозиції Італії щодо припинення війни в Україні
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Речник міністра закордонних справ України Олег Ніколенко заявив про те, що Україна вивчає пропозиції Італії щодо шляхів припинення війни в Україні. 

Про це Олег Ніколенко повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна

"Україна високо цінує підтримку Італії в рамках Європейського Союзу та на двосторонньому рівні. Італійська сторона справді поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Відповідні пропозиції наразі вивчаються", – зазначив він. 

Ніколенко додав, що МЗС України вітає будь-які міжнародні зусилля, які допоможуть відновити мир на українській землі та в Європі. При цьому, за його словами, будь-яке політичне рішення має ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо представив Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу план миру для України. Він містить чотири етапи: припинення вогню, можливий нейтралітет України, територіальні питання, зокрема Криму й Донбасу, та новий пакт про європейську та міжнародну безпеку.

До слова, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі підтримує посилення санкцій проти РФ, щоб примусити її сісти за стіл переговорів. 

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