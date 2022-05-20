Російські війська у п’ятницю, 20 травня, завдали удару по школі в Сєвєродонецьку на Луганщині. У будівлі переховувалися люди. Щонайменше троє із них загинуло.

Фото: ЛОДА

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі очільника ОВА.

Поліція Луганської області наразі намагається перевезти людей до іншого укриття.

"Прошу, якщо Ви залишилися в місті – постійно знаходьтеся в укриттях!", – закликав Гайдай мешканців Сєвєродонецька.

Раніше сьогодні голова міської ВЦА повідомив, що у Сєвєродонецьку в бомбосховищах залишаються до 15 тис. жителів. У місті, яке перебуває під щільними обстрілами окупантів, немає зв’язку. Однак сьогодні мали завершити ремонт перебитого росіянами газогону і відновити газопостачання міста.