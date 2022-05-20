Фото: ДПСУ

Над ранок 20 травня російські війська з території РФ обстріляли прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини.

За даними пресслужби ДПСУ, сьогодні о 4:00 прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка". Там ворог здійснив близько 8 пострілів з міномета 120 мм калібру.

Також протягом ночі фіксували поодинокі неприцільні постріли, ймовірно з міномета, по території України в межах Семенівської громади Чернігівської та Шосткинського району Сумської областей.

Постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюють.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Раніше сьогодні в Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що Росія готує провокації на Сумщині з використанням "блукаючих мінометів". Ворожа пропаганда знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури.