Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник

Ранкові вибухи, які чули мешканці Києва, були спричинені ППО. Зараз у столиці ситуація спокійна, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

"Наразі в місті жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано, спрацювали, дійсно, сили ППО. Зараз у місті все більш-менш спокійно", – повідомив він.

Кияни за 20 травня мали вже дві повітряні тривоги: о 6 годині та о 8:17. Протягом другої мешканці чули декілька вибухів.

Крім того, на Київщині триває розмінування, тож жителі околиць столиці можуть чути повʼязані з ним вибухи.