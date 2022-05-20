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Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник

Надзвичайних ситуацій не зафіксували. 

Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Ілюстративне фото
Фото: Pravda Gerashchenko

Ранкові вибухи, які чули мешканці Києва, були спричинені ППО. Зараз у столиці ситуація спокійна, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

"Наразі в місті жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано, спрацювали, дійсно, сили ППО. Зараз у місті все більш-менш спокійно", – повідомив він.

Кияни за 20 травня мали вже дві повітряні тривоги: о 6 годині та о 8:17. Протягом другої мешканці чули декілька вибухів.

Крім того, на Київщині триває розмінування, тож жителі околиць столиці можуть чути повʼязані з ним вибухи. 

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