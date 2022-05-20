У Сєвєродонецьку завершують ремонт перебитого росіянами газогону і планують відновити газопостачання

Місто було без газу з 10 травня.

У Сєвєродонецьку, який перебуває під потужними обстрілами російських військ, планують відновити газопостачання.

Про це повідомили в Луганській ОВА.

"Сьогодні, 20 травня, після виконання зварювальних робіт на пошкоджених російськими обстрілами ділянках газопроводу планується відновлення газопостачання в Сєвєродонецьку. Звертаємо увагу на необхідність перекриття кранів перед газовими приладами або лічильниками газу", – сказано в повідомленні.

В адміністрації пояснили, що це потрібно, аби пуск газу не спричинив надзвичайної ситуації в будинку і роботи з підключення домоволодінь вдалося виконати максимально оперативно.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк залишився без газу 10 травня – через обстріли російських військ було перебито магістральний газопровід.