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Призер ЧЄ зі спортивного орієнтування Олег Ленюк загинув під Харковом

Бійцю було 23 роки. 

Призер ЧЄ зі спортивного орієнтування Олег Ленюк загинув під Харковом
Олег Ленюк
Фото: Facebook Федерація спортивного орієнтування України

У боях на Харківщині загинув неодноразовий чемпіон України та срібний призер чемпіонату Європи з рогейну Олег Ленюк. 

Про це повідомила у Facebook Федерація спортивного орієнтування України.

"З великим сумом і болем у серцях сповіщаємо, що захищаючи свою Батьківщину від орків, під Харковом загинув її герой з великої літери – Ленюк Олег Олегович. За словами побратимів, він був сумлінним бійцем, чесним та надійним побратимом. На війні проявляв себе як мужній та витривалий воїн", – йдеться в повідомленні. 

Федерація висловлює щирі співчуття родині бійця. 

"Він був гарним сином, вірним другом, світлою людиною у всіх значеннях", – говорять колеги. 

Олег Ленюк народився на Буковині. Він був майстром спорту України, багаторазовим чемпіоном національної першості та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну – різновиду спортивного орієнтування. Його батько, також Олег Ленюк, теж займався спортивним орієнтуванням і брав участь у змаганнях серед ветеранів.

У 2022 році Ленюк-молодший став випускником кафедри математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де отримав диплом магістра.

Олегу Ленюку було 23 роки. 

Нагадаємо, на Київщині загинув документаліст і фотограф Макс Левін

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