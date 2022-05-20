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"Повернись живим" здійснив найбільшу в історії фонду одномоментну передачу нічних засобів спостереження

Тепловізори та насадки для снайперських гвинтівок на суму понад 51,6 млн гривень передали Командуванню сил логістики. 

"Повернись живим" здійснив найбільшу в історії фонду одномоментну передачу нічних засобів спостереження
Фото: facebook/Повернись живим

Фонд "Повернись живим" здійснив найбільшу у своїй історії одномоментну передачу "тепла" – нічних засобів спостереження. Українські захисники отримали 467 тепловізорів та 27 спеціальних насадок для снайперських гвинтівок на суму 51 692 274 гривень.

Цю партію передали Командуванню сил логістики ЗСУ. Воно розподілить майно в підрозділи, повідомили у фонді

"Ми, – каже голова військового відділу Фонду Андрій Римарук, – верифікували всі заявки, склали потребу й тепер передаємо «тепло» разом з розподілом. Майно моментально стає на баланс, і далі його напряму розподіляють у бойові частини, які захищають нас по всій лінії фронту". 

Фото: facebook/Повернись живим

Підтримати наших захисників можна за посиланням https://cutt.ly/wGAE04a.

З 24 лютого по 16 травня фонд "Повернись живим" зібрав понад 100 мільйонів доларів США, або 3 498 665 623,37 гривень. На пожертви, зокрема, модернізують ППО. 

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