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Львівські десантники знищили два ворожі танки зі "Стугни" та Javelin

Українські військові ефективно застосовують американські на українські ПТРК. 

Львівські десантники знищили два ворожі танки зі "Стугни" та Javelin
Скріншот відео
Фото: Facebook Десантно-штурмових військ ЗСУ

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили два російські танки. 

Командування Десантно-штурмових військ опублікувало у Facebook відео спаленної техніки.  

Російські танки були знищені з ПТРК українського та американського виробництва – "Стугна-П" та Javelin.

"Львівські десантники спалили два російські танки. Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів. Так, на відео зафіксовано ефективне застосування сучасного українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" і американського Javelin проти ворожої броньованої техніки", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за даними Генштабу з початку війни ЗСУ ліквідували 1263 ворожі танки. За минулу добу було знищено 9 танків, 27 броньованих машин, 596 артилерійських систем та один літак. 

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