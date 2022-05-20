Львівські десантники знищили два ворожі танки зі "Стугни" та Javelin

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили два російські танки.

Командування Десантно-штурмових військ опублікувало у Facebook відео спаленної техніки.

Російські танки були знищені з ПТРК українського та американського виробництва – "Стугна-П" та Javelin.

"Львівські десантники спалили два російські танки. Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів. Так, на відео зафіксовано ефективне застосування сучасного українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" і американського Javelin проти ворожої броньованої техніки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу з початку війни ЗСУ ліквідували 1263 ворожі танки. За минулу добу було знищено 9 танків, 27 броньованих машин, 596 артилерійських систем та один літак.