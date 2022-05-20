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Війська окупантів ударили ракетами по Житомирщині, є поранені

Унаслідок ракетного обстрілу в місті Малин зруйновано близько ста будинків. 

Війська окупантів ударили ракетами по Житомирщині, є поранені
Наслідки ракетних обстрілів на Житомирщині
Фото: ukrinform.ua

Російські війська завдали ракетного удару по Малину в Житомирської області, було пошкоджено сто будинків та об'єкт інфраструктури. 

Про це повідомив у відеозверненні мер Малина Олександр Ситайло. 

"По території нашої громади Російською Федерацією вкотре було завдано ракетний удар. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько 100 будинків. Дякуючи богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених", – сказав Ситайло. 

Наразі на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Упродовж дня відновлять електропостачання в постраждалому мікрорайоні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 травня, російська армія завдала удару по Полтавській області. Дані про руйнування та постраждалих наразі уточнюють.

Також російські війська обстріляли з території РФ прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини.

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