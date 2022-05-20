Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".

За минулу добу росіяни зруйнували 19 житлових будинків у Донецькій області , є загиблі та поранені. 19 травня ворог обстріляв 13 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

Руйнувань зазнали 34 цивільні об’єкти, інформує пресслужба Національної поліції. Під обстрілами опинилися населені пункти Соледар, Бахмут, Сіверськ, Авдіївка, Лиман, Мар’їнка, Романівка, Бахмутське, Хрестище, Донецьке, Калинове, Сидорове, Нью-Йорк.

"Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град". Окупанти поцілили в житлові будинки, лікарню, санаторій, спорткомплекс, торговий центр, об’єкти критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 ( порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше голова Донецької ОВА повідомляв, що 19 травня росіяни вбили п’ятьох мирних мешканців Донеччини, ще 6 людей зазнали поранень.