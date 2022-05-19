Премʼєр Італії підтримує посилення санкцій проти РФ, щоб примусити її сісти за стіл переговорів

Премʼєр Італії Маріо Драгі заявив, що важливо підтримувати тиск на Росію шляхом економічних санкцій, "тому що ми повинні посадити Москву за стіл перемовин". Відповідну заяву під час виступу в Сенаті Верхньої палати на дебатах щодо підтримки України цитує The Guardian.

"Припинення вогню має бути досягнуто якомога швидше", – вважає він.

Драгі додав, що припинення вогню повинно передувати серйозним перемовинам щодо закінчення розвʼязаної Росією війни.

Нагадаємо, перемовний процес між Україною та РФ призупинено. Радник голови Офісу президента, учасник української делегації на переговорах Михайло Подоляк заявив, що поки Росія не готова повністю звільнити землі України, наша переговорна платформа – це зброя, санкції та гроші.

Попередній очний раунд переговорів Україна та РФ мали 29 березня в Стамбулі. Після цього перемовини відбувалися в онлайн-форматі.