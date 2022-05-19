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Окупанти знову обстріляли Харків, снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології

Російські війська завдали ударів і в області, є постраждалі.

Окупанти знову обстріляли Харків, снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Над ранок четверга, 18 травня, російська армія завдала удару по Харкову та області. За попередніми даними, постраждалих у місті немає. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 4 ранку російські окупанти знову підступно обстріляли Київський район Харкова. Снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології", – написав він у телеграмі.

Також окупанти обстріляли село Циркуни Харківського району. Пошкоджено два приватні домоволодіння.

 Голова ОВА повідомив, що вночі госпіталізували 63-річну жінку, яку поранено внаслідок обстрілу в Лозівському районі.

Протягом доби окупанти обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку. Постраждали троє цивільних. Учора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки, також постраждало троє людей.

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