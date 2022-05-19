Окупанти знову обстріляли Харків, снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології

Над ранок четверга, 18 травня, російська армія завдала удару по Харкову та області. За попередніми даними, постраждалих у місті немає.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні о 4 ранку російські окупанти знову підступно обстріляли Київський район Харкова. Снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології", – написав він у телеграмі.
Також окупанти обстріляли село Циркуни Харківського району. Пошкоджено два приватні домоволодіння.
Протягом доби окупанти обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку. Постраждали троє цивільних. Учора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки, також постраждало троє людей.