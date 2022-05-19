Росія вчора втратила 200 окупантів та один літак, – Генштаб ЗСУ

Ці дані приблизні і будуть уточнюватися.

З 24 лютого по 19 травня російські війська втратили приблизно 28 500 осіб, з них 200 – за минулу добу.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував у фейсбуці оновлені дані про втрати супротивника:

танки ‒ 1254 (+3),

бойові броньовані машини ‒ 3063 (+20),

артилерійські системи – 595 (+9),

РСЗВ – 199,

засоби ППО – 93 (+2)

літаки – 203 (+1),

гелікоптери – 167,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),

крилаті ракети – 103 (+1),

кораблі/катери – 13,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2157 (+20),

спеціальна техніка – 43.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках", – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, на Донецькому та Луганському напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога. Основні зусилля Росія зосередила на Донецькому напрямку.