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Росія вчора втратила 200 окупантів та один літак, – Генштаб ЗСУ

Ці дані приблизні і будуть уточнюватися. 

Росія вчора втратила 200 окупантів та один літак, – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото

З 24 лютого по 19 травня російські війська втратили приблизно 28 500 осіб, з них 200 – за минулу добу.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував у фейсбуці оновлені дані про втрати супротивника:

  • танки ‒ 1254 (+3), 
  • бойові броньовані машини ‒ 3063 (+20), 
  • артилерійські системи – 595 (+9), 
  • РСЗВ – 199, 
  • засоби ППО – 93 (+2)
  • літаки – 203 (+1), 
  • гелікоптери – 167, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),
  • крилаті ракети – 103 (+1),
  • кораблі/катери – 13,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2157 (+20),
  • спеціальна техніка – 43.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках", – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, на Донецькому та Луганському напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога. Основні зусилля Росія зосередила на Донецькому напрямку. 

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