Росія вчора втратила 200 окупантів та один літак, – Генштаб ЗСУ

З 24 лютого по 19 травня російські війська втратили приблизно 28 500 осіб, з них 200 – за минулу добу.
Генеральний штаб ЗСУ опублікував у фейсбуці оновлені дані про втрати супротивника:
- танки ‒ 1254 (+3),
- бойові броньовані машини ‒ 3063 (+20),
- артилерійські системи – 595 (+9),
- РСЗВ – 199,
- засоби ППО – 93 (+2)
- літаки – 203 (+1),
- гелікоптери – 167,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),
- крилаті ракети – 103 (+1),
- кораблі/катери – 13,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2157 (+20),
- спеціальна техніка – 43.
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках", – повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, на Донецькому та Луганському напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога. Основні зусилля Росія зосередила на Донецькому напрямку.