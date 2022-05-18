Ракетним ударом по Миколаєву пошкоджено 20 будинків, - мер Сенкевич

Зранку 18 травня росіяни нанесли ракетний удар по житловому району у Миколаєві. Пошкоджено близько 20 будинків, дивом обійшлось без загиблих.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

“Внаслідок удару одна особа дістала осколкові поранення”, - розповів Сенкевич.

Він додав, що в районі обстрілу вже відновили електропостачання та частково відновили газопостачання. Наразі без газу 17 помешкань, де зафіксовані значні руйнування житла.

Працівники адміністрації Центрального району оглянули будинки та склали акти пошкоджень. Також місце обстрілу оглянули прокурори Окружної прокуратури Миколаєва спільно з поліцейськими та експертами. За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, у результаті виникла пожежа у приватному секторі.

Як раніше повідомлялось, Росія завдала ракетного удару по морській інфраструктурі Очакова й обстріляла центр Миколаєва.