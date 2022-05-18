На більшості напрямків наступу противник успіху не мав, – Генштаб

Противник продовжує наступ у Східній операційній зоні. Російські війська ведуть обстріли на всій лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, намагаються посилити наступальне угруповання.

Про це Генеральний штаб ЗСУ інформує у зведенні станом на 18:00 18 травня.

На Слов’янському напрямку окупанти, за підтримки артилерії, вели бойові дії в районі Довгенького, успіху не мали, зазнали втрат. Ворог підвищив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включно з авіацією.

На Лиманському напрямку окупанти намагаються закріпитись на раніше зайнятих рубежах.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснив штурмові дії в районі населеного пункту Нижнє, успіху не має.

На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити тактичне положення. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Катеринівка, успіху не має.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Новоселівка, зазнав втрат, відступив. Штурмові дії російських окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе були безуспішними.

На Курахівському напрямку противник вів наступ в районі населеного пункту Побєда, успіху не має.

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