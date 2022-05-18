На Київщині виявили майже 1,3 тис. тіл убитих окупантами мирних жителів

Більшість із них були застрелені з автоматичної зброї.

Станом на 18 травня на Київщині знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області.

Про це повідомив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов.

"На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей. Наголошую - цивільних! Більшість із них були застрелені з автоматичної зброї", – цитує Нєбитова "Інтерфакс-Україна".

За словами начальника обласної поліції, правоохоронці під час обстеження територій досі виявляють місця поховань убитих.

Днями повідомляли, що під Макаровом на Київщині виявили ще одне захоронення розстріляних окупантами громадян. Захоронення знайшли обабіч окружної дороги, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян. У ямі були тіла трьох чоловіків, серед яких – громадянин Чехії.