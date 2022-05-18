На Буковині контрабандисти травмували прикордонника. Рухаючись у бік кордону, порушник проігнорував вимогу зупинитися. Не допомогли навіть постріли вгору та по колесах автівки.
Не зупиняючись, чоловік наїхав на прикордонний наряд. Травмованого військовослужбовця з численними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано, інформує пресслужба Державної прикордонної служби.
Під час пошуків охоронці кордону знайшли автомобіль із пробитими колесами. В іномарці виявили близько 10 тисяч пачок сигарет без акцизу. Приблизна вартість товару – 430 тисяч гривень.
"За цим фактом проінформовано Чернівецьку спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Західного регіону та інші правоохоронні органи. Зокрема, направлено повідомлення до Національної поліції за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та ч.1 ст.345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»", – сказано в повідомленні.
Зазначається, що це вже другий випадок за останні кілька днів, коли правопорушники ігнорували законні вимоги прикордонників і намагалися наїхати на охоронців кордону.
Днями в межах відповідальності відділу "Красноїльськ" під час реалізації оперативної інформації прикордонники виявили автомобіль "Фольксваген", що рухався в напрямку державного кордону. Коли прикордонники спробували його зупинити, водій здійснив різкий маневр у бік прикордонного наряду, чим створив загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців.
Під час його зупинки прикордонникам також довелося здійснити попереджувальні постріли вгору та по колесах автівки. Згодом на околиці Нижніх Петрівців виявили автомобіль з пробитими шинами, а поряд – схрон із 5 пакунками сигарет.
Правоохоронні органи Чернівецької області розслідують обидва інциденти.
Напередодні на Закарпатті двоє чоловіків попалися на спробі пронести до Румунії 24 ящики з 12 тис. пачок сигарет.