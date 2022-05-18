Фото: ДПСУ

На Буковині контрабандисти травмували прикордонника. Рухаючись у бік кордону, порушник проігнорував вимогу зупинитися. Не допомогли навіть постріли вгору та по колесах автівки.

Не зупиняючись, чоловік наїхав на прикордонний наряд. Травмованого військовослужбовця з численними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано, інформує пресслужба Державної прикордонної служби.

Під час пошуків охоронці кордону знайшли автомобіль із пробитими колесами. В іномарці виявили близько 10 тисяч пачок сигарет без акцизу. Приблизна вартість товару – 430 тисяч гривень.

"За цим фактом проінформовано Чернівецьку спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Західного регіону та інші правоохоронні органи. Зокрема, направлено повідомлення до Національної поліції за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та ч.1 ст.345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що це вже другий випадок за останні кілька днів, коли правопорушники ігнорували законні вимоги прикордонників і намагалися наїхати на охоронців кордону.

Днями в межах відповідальності відділу "Красноїльськ" під час реалізації оперативної інформації прикордонники виявили автомобіль "Фольксваген", що рухався в напрямку державного кордону. Коли прикордонники спробували його зупинити, водій здійснив різкий маневр у бік прикордонного наряду, чим створив загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Під час його зупинки прикордонникам також довелося здійснити попереджувальні постріли вгору та по колесах автівки. Згодом на околиці Нижніх Петрівців виявили автомобіль з пробитими шинами, а поряд – схрон із 5 пакунками сигарет.

Правоохоронні органи Чернівецької області розслідують обидва інциденти.

Напередодні на Закарпатті двоє чоловіків попалися на спробі пронести до Румунії 24 ящики з 12 тис. пачок сигарет.