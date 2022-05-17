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ДПСУ: росіяни 7 разів застосували зброю на кордоні в межах Сумської області, двічі обстрілювали Чернігівщину

Також військовослужбовці Держприкордонслужби спостерігали біля кордону прольоти російської пілотованої та безпілотної авіації.

ДПСУ: росіяни 7 разів застосували зброю на кордоні в межах Сумської області, двічі обстрілювали Чернігівщину
Фото: Пресслужба ДПСУ

Росія 7 разів застосовувала зброю на ділянці кордону з Україною в межах Сумської області, а також двічі обстріляла Чернігівщину.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

"Сьогодні після обіду від ворожого вогню постраждали будинки дачного масиву на околиці одного з прикордонних населених пунктів у Шосткинському районі. Також зафіксовано мінометний обстріл прикордоння у Городнянському районі Чернігівщини", - розповіли прикордонники.

За інформацією ДПСУ, у районі дачного масиву розірвалося два десятки мінометних мін, які були випущені з боку села Зерново Брянської області РФ. "Цей обстріл супроводжувався стрільбою з крупнокаліберних кулеметів ворожої бронетехніки", - додали в прикордонслужбі.

У Держприкордонслужбі також повідомили, що вівся мінометний обстріл української території з боку російського села Локоть. Звідти 16 травня намагалися зайти ворожі диверсанти на Сумщину.

Також військовослужбовці ДПСУ спостерігали біля кордону прольоти російської пілотованої та безпілотної авіації.

Нагадаємо, нині внаслідок авіаудару, якого вранці завдали російські війська по селищу Десна, що на Чернігівщині, загинули вісім людей. Ще 12 травмовані.

На півночі Шосткинського району Сумської області тривали бої, була невдала спроба прориву державного кордону в районі Середино-Буди загарбниками.

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